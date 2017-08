"Game of Thrones": Las referencias que se tomaron para la batalla del 7x04

El cuarto episodio de la séptima temporada de "Game of Thrones" dejó grandes momentos de la mano de la batalla entre el ejército de los Lannister y el de Daenerys, quien estuvo acompañada además de uno de sus dragones. Denominada como "The Loot Train Attack", esta brutal pelea se ha convertido en uno de los sucesos más memorables de la serie.

El director del episodio, Matt Shakman, explicó en The Hollywood Reporter que sus principales fuentes de inspiración al momento de rodar fueron las películas "Apocalypse Now" y "Salvando al soldado Ryan".

"He mirado muchas referencias. Principalmente he buscado información en "Apocalypse Now" usando gran parte de su forma de tratar la imagen: la idea de los helicópteros volando sobre el humo es muy similar a la imagen de Drogon volando sobre el humo. También cogí referencias de "Rescatando al soldado Ryan" y la escena inicial en la playa, cuando los hombres comienzan a arder y Tom Hanks está sobrepasado y el sonido cae. Es como cuando Jaime se encuentra en mitad de la batalla y ve a sus hombres carbonizados convirtiéndose en ceniza", sostuvo.

Por su parte, señaló que también quería mostrar un choque de culturas en la batalla, mostrando hombres de occidentes más ordenados versus los salvajes Dothraki.