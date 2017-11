"Game of Thrones" no fue considerada por HBO en sus estrenos de 2018

Se confirman las malas noticias para los fanáticos de "Game of Thrones": la serie no fue considerada entre los estrenos de HBO para el 2018.

Esto significa que la ficción inspirada en las novelas de George R.R. Martin volverá con su última temporada recién en 2019.

Tras el final del séptimo ciclo se fueron acrecentando los rumores de que la cadena de TV retrasaría la producción de la serie, ya que necesitan locaciones que puedan emular el crudo invierno que se vive en la historia.

"Game of Thrones" ni siquiera fue mencionada por HBO en un listado que lideran la segunda temporada del drama de ciencia ficción "Westworld", el debut de la serie de los ganadores del Oscar Holly Hunter y Tim Robbins "Here, Now" y "Sharp Objects", protagonizada por Amy Adams.

También habrá nuevas películas durante el próximo año. "Spiderman: Homecoming", "Wonder Woman", "Baby Driver", "Dunkirk" y "Thor Ragnarok" serán algunas de las cintas que se estrenarán en HBO en 2018.