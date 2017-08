George R.R. Martin rectifica y asegura que sí ve "Game of Thrones"

Este miércoles el escritor George R.R. Martin sorprendió al confesar en un encuentro con fanáticos en Rusia que no veía "Game of Thrones", la serie basada en sus novelas "Canción de Hielo y Fuego".

Sin embargo, el propio autor se puso en contacto con el medioestadounidense Entertainment Weekly para desmentir esa declaración y confirmar que sí sigue la producción a través de la TV.

Según el portal, Martin cree que pudo haber un error en la traducción de sus palabras, puesto que no recuerda haber dicho que no veía la serie en la pantalla chica.

En rectificación, aseguró que que no veía televisión, pero que sí estaba siguiendo la séptima temporada de la producción.

Por otro lado el escritor continúa trabajando en "The Winds of Winter", el sexto libro de "Canción de Hielo y Fuego", además de la serie que oficiará como secuela de "Game of Thrones".