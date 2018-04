"Los Simpsons" se hacen cargo de polémica racial por "Apu"

El año pasado se estrenó "The Problem With Apu", un documental sobre la representación estereotipada con la que se muestra a este icónico personaje de "Los Simpsons".

Con el debut de esta película del comediante de ascendencia india Hari Kondabolu el debate se expandió rápidamente en redes sociales. Eso hasta anoche, que la serie creada por Matt Groening dio su parecer en esta discusión mediante un nuevo capítulo.

En el episodio "No Goof Read Goes Unpunished" se abordó la evolución de los distintos parámetros morales y éticos que rigen a la sociedad y el cómo algo que antiguamente era aceptado, hoy no lo es.

En una de las escenas, "Marge" y "Lisa" hablan sobre el tema de "Apu" y la hija de "Homero" dice: "Es difícil de saber. Algo que empezó hace décadas y era aplaudido y considerado inofensivo, ahora es políticamente incorrecto. ¿Qué más se puede hacer?", mientras rompe la cuarta pared y se dirige al espectador.

La respuesta de la serie fue calificada por Kondabolu como insatisfactoria, ya que "la respuesta de esta noche no es un golpe a mí, sino que a lo que muchos de nosotros consideramos progreso".

"¿Políticamente incorrecto? ¿Eso es todo lo que sacan de mi película y el debate que generó? Esta serie de verdad me gustaba. Esto es triste. En 'El Problema con Apu', usé a 'Apu' y 'Los Simpsons' como un punto de entrada a una conversación mayor sobre la representación de grupos marginados y por qué esto es importante", agregó el comediante.

#TheSimpsons completely toothless response to @harikondabolu #TheProblemWithApu about the racist character Apu: "Something that started decades ago and was applauded and inoffensive is now politically incorrect... What can you do?" pic.twitter.com/Bj7qE2FXWN

In “The Problem with Apu,” I used Apu & The Simpsons as an entry point into a larger conversation about the representation of marginalized groups & why this is important. The Simpsons response tonight is not a jab at me, but at what many of us consider progress.