Responsables de "Dragon Ball Super" no autorizaron ninguna proyección pública

En su etapa final se encuentra "Dragon Ball Super", generando una alta expectación entre sus fanáticos.

Por eso, en América Latina nació la idea de exhibir el episodio #130 en alguna proyección pública para que varios pueden verlo. Incluso en redes sociales algunos plantearon la idea de realizarlo en el Paseo Ahumada en Santiago.

No obstante, todas estas ideas llegaron hasta los responsables de la serie, Toe Animation, quienes pusieron freno de inmediato a esto.

"Nos enteramos de los planes de exhibir el episodio #130 de nuestra serie Dragon Ball Super en estadios, plazas y lugares públicos en América Latina.Toei Animation no autorizó estas exhibiciones públicas, no apoyamos ni patrocinamos ninguno de estos eventos. Ni Toei Animatio ni nuestros títulos endosan o patrocinan a ninguna institución ni partido exhibiendo el episodio no autorizado", anunciaron mediante un comunicado.

"En un esfuerzo por apoyar los derechos de autor y proteger el trabajo de miles de personajes y muchos sectores laborales, les pedimos que por favor disfruten nuestros títulos en las plataformas y televisores oficiales y que no apoyen exhibiciones ilegales que inciten la piratería", concluyeron.

Con esto, se cierra de forma completa la idea de algunas ciudades de transmitir "Dragon Ball Super" en lugares públicos.