Chile Vamos no apoyará capitalización de TVN

"No estamos disponibles para un acto irresponsable", dijo el ex presidente de la UDI.

El senador UDI Hernán Larraín anunció que Chile Vamos no dará el visto bueno al proyecto que inyecta 47 millones de dólares a Televisión Nacional; esto debido a su desacuerdo con la inclusión de otros 18 millones adicionales para la puesta en marcha del "canal cultural" anunciado en 2015 por Michelle Bachelet.

"El Gobierno ha puesto condiciones imposibles, como es aprobar una Señal 2 que, sabemos, es deficitaria. No hubo posibilidad, tampoco, de un acuerdo del directorio (de TVN), porque el Gobierno bloqueó el acuerdo del directorio", dijo Larraín en la antesala de la sesión programada a contar de las 12:30 horas en la Cámara Alta.

"Pocos minutos antes de que se inicie el debate en la Sala, no hay acuerdo. En consecuencia, nosotros no vamos a aprobar la capitalización, porque no estamos disponibles para un acto irresponsable desde el punto de vista de las finanzas públicas", agregó el ex timonel UDI, que cuestiona la viabilidad de poner en marcha un canal cultural nuevo en paralelo a la consabida crisis financiera de la señal pública.

El aporte de los 47 millones se puede aprobar, en todo caso, con la mayoría simple de los parlamentarios en la Sala; no así los fondos para el canal cultural, que tienen un quórum especial y requieren a lo menos 19 votos a favor.

Si bien esta jornada es clave, una vez realizada la votación el proyecto debe pasar a la Cámara Baja, por lo que el resultado no es definitivo.

Previo a la sesión, el Gobierno aseguró que tenía los votos para la aprobación, aunque el ministro de la Segpres, Gabriel de la Fuente, pidió adelantar en la tabla la discusión sobre el aporte fiscal indirecto, con el fin de tener más tiempo para llegar a un acuerdo.

El vicepresidente Mario Fernández indicó que "se está llevando a cabo una negociación parlamentaria y esperemos que esa negociación llegue a buen puerto y que se logre la mayoría o el consenso esperable. Se trata de un canal de todos los chilenos, para obtener ambos beneficios, que el canal logre estabilizarse financieramente y que además pueda lograr la señal cultural".

"Estoy muy optimista de que podamos arribar a un acuerdo porque es un canal de todos nosotros y el canal cultural es muy importante para todos los chilenos", añadió.

