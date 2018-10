Tonka Tomicic confesó que en su juventud quiso ser monja

El tema era una experiencia extrema que hubiese hecho que los panelistas se conectaran con su lado espiritual. En ese momento, Tonka Tomicic lanzó su confesión, sobre que en su juventud quiso ser monja.

Minetras Pedro Engel reveló que también tuvo intención de convertirse en sacerdote, Tomicic fue mucho más específica para describir sus intenciones.

"Yo pensé ser religiosa. Era chica y me acuerdo que rezaba mucho, mucho", explicó. "Debo haber tenido como 10 años, calculo. Hablo de rezar, pero también de esa conexión, algo que toma todo tu cuerpo, tu energía y tu espíritu, y te conectas profundamente".

Además, explicó que ha tenido momentos en su vida de adulta en que añora esa posibilidad de conexión religiosa.

"Recordaba con añoranza ese lazo fuerte de poder, a lo mejor, gravitar ahí. Con el tiempo lo volví a tener, pero no como a esa edad. Ahí uno mezcla ingenuidad... pero van pasando cosas en tu vida", relató.

Uno de los momentos en que logró reconectarse, fue cuando su hermana estuvo muy enferma y le rezó "a todo y a todos, porque yo, pese a que me casé en Jerusalén, me convertí también al judaísmo para casarme allá, no me siento de una religión en particular. Yo me siento conectada a Dios y a sus energías que actúan en la Tierra".