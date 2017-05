Bill Gates recomendó las tres carreras que los jóvenes deberían estudiar

Bill Gates abandonó la Universidad de Harvard en 1975 para dedicarse por completo a Microsoft, lo que lo llevó a ser uno de los hombres más ricos de la historia. Pese a "desertar", el millonario entregó varios consejos a los que van a entrar a la universidad.

El magnate, que ahora se dedica a la filantropía, instó a la juventud a cambiar el mundo y a trabajar para erradicar la desigualdad que existe y que conocen gracias a la tecnología.

"A menudo, los jóvenes me piden consejos sobre qué carrera seguir", publicó en Twitter Gates, antes de enumerar las carreras en las siguientes áreas:

1.- "Lo primero es la inteligencia artificial: tenemos que empezar a aprovechar todas las formas para hacer que la vida de las personas sea más productiva y creativa".

2.- "El segundo es la energía: hacerla limpia, asequible y confiable será esencial para combatir la pobreza y el cambio climático".

3.- "El tercero es la biociencia: que están llenas de oportunidades para ayudar a las personas a vivir vidas más largas y saludables".

Esta es la recomendación:

2/ AI, energy, and biosciences are promising fields where you can make a huge impact. It's what I would do if starting out today.