Colaborador de Nisman fue procesado: "No tengo miedo, tengo terror"

El juez argentino Julián Ercolini procesó este martes al técnico informático Diego Lagomarsino, colaborador del fiscal Alberto Nisman, en la causa por la muerte del procurador.

El magistrado procesó a Lagomarsino como presunto "partícipe necesario del delito de homicidio simple agravado por el uso de armas" y le dictó un embargo de sus bienes por 15 millones de pesos (unos 818.000 dólares).

El juez mantuvo la decisión de que Lagomarsino porte una tobillera electrónica y no pueda salir del país.

Ercolini también dictó el procesamiento de Rubén Fabián Benítez, Néstor Oscar Durán, Luis Ismael Miño y Armando Niz, custodios de Nisman, por presunto incumplimiento de los deberes y encubrimiento.

Nisman, que investigaba el atentado de 1994 contra la mutualista judía AMIA, apareció muerto con un tiro en la cabeza en enero de 2015, días después de realizar una denuncia contra la entonces presidenta, Cristina Fernández, por presunto encubrimiento a los iraníes acusados por el ataque terrorista.

El colaborador informático ya estaba imputado en la causa por prestar a Nisman el arma que acabó con su vida y en reiteradas ocasiones ha asegurado que se la pidió el propio fiscal para proteger a sus hijas.

El caso dio un giro después de que la Gendarmería nacional presentara en pasado septiembre un informe elaborado por una junta de especialistas policiales y peritos que estableció que dos personas golpearon, drogaron con ketamina y asesinaron a Nisman en su casa, lo que aleja, según la Justicia, la teoría del suicidio.

Lagomarsino: Creo que fue un autodisparo

Previo a ser procesado, Lagomarsino puso hoy en duda el peritaje realizado por la Gendarmería argentina asegurando que "nosotros investigamos todo y encontramos muchas falencias en esto que dice la Gendarmería nacional".

El técnico informático apuntó a la falta de experiencia de esa fuerza de seguridad en este campo frente al primer informe realizado por el equipo forense, que apuntaba a la teoría del suicidio, y destacó que ambas pericias "son muy contrapuestas".

Hasta el momento, el colaborador de Nisman es el único sospechoso de la muerte del fiscal por ser el propietario del arma de la que salió el disparo que terminó con su vida hace casi tres años.

El informático aseguró que "no creo que lo hayan matado, yo creo que fue un autodisparo pero no lo dice Diego desde un sentimiento (...), lo dice Diego a partir de las pruebas porque hay cosas que gendarmería no puede responder y que el cuerpo médico forense respondió bastante claro", agregó el informático.

En este sentido, el informático aseguró que su defensa puso "todos los elementos posibles para demostrar lo que ocurrió" desde el primer día y dijo estar "agotado" después de tres años "sin descanso" y tener "terror a que se cometa una injusticia" con él.

"No está buena la situación que estoy viviendo. Es una situación de mierda. Si vos te ponés a ver que un tipo que no tiene nada que ver y por querer hacer el bien se metió en este quilombo (lío) es feo", continuó, convencido de que si finalmente es detenido "se termina de romper".

"No tengo miedo, tengo terror a que se cometa una injusticia", remarcó.

Lagomarsino, que compartía una cuenta en el exterior con Nisman, afirmó hoy que durante siete años le dio el 50 por ciento de su sueldo al fiscal como un "requerimiento" para poder trabajar con él.

El principal sospechoso del caso descarta además que exista algún tipo de complot para inculparlo y espera "que se resuelva" cuanto antes el caso.