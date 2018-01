Habló hombre que encontró el cuerpo de joven asesinado por su polola en Argentina

Un testigo clave del crimen que remece a Argentina decidió dar su versión de los hechos. Se trata de un taxista, que solo se quiso identificar como Roberto, y fue la primera persona en encontrar el cuerpo moribundo de Fernando Pastorizzo luego que su novia de 19 años le disparara.

En una entrevista con el canal América TV, Roberto dijo haber escuchado un estruendo durante la noche del pasado 29 de diciembre y, al dirigirse al lugar de donde provenía, encontró a Pastorizzo, de 20 años, junto a su moto.

De igual modo, dijo haber visto a una persona más en el lugar, aunque no la logró identificar.

Sobre los dos disparos que Nahir Galarza confesó haber realizado contra el joven, el taxista señaló que "hubo unos minutos" entre el primero, que fue por la espalda, y el segundo, que fue de frente. "Yo escuché el segundo, nada más", indicó.

"Cuando llegué (a la comisaría) pregunté por el pibe, qué le había pasado. Me dicen: 'Lo mataron, fue un asesinato'. Cuando el jefe que me toma la declaración me dice: 'Lo mataron', ahí es cuando yo asocié el estruendo. Hasta ese momento, el estruendo era un cohete, un petardo. El médico, el policía y yo no le vimos sangre en el pecho. Lo único que tenía era sangre en la cara", declaró.

Luego que declarara en la comisaría, Roberto fue objeto de varias pruebas y pericias, tanto a él como a su vehículo. "Estuve dos horas y media", dijo el chofer.

Según su relato, "queda en mi cabeza la imagen del pobre chico tirado en la calle. Es horrible. No me gustaría estar en el cuerpo del padre. Es espantoso".

Los familiares y amigos de Fernando Pastorizzo lo recordaron a través de un emotivo video: