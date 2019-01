La semana pasada se conoció el caso de Morena, una niña argentina de 9 años, que usó sus ahorros para invitar a sus amigas a su cumpleaños, pero no llegó nadie. Las mamás de sus compañeras no las quisieron mandar porque "More" había sido abusada por la ex pareja de su madre. Luego del trauma, su mamá Julieta agradeció una junta que organizaron conocidas en un parque. "More la paso hermoso.. la hicieron muy feliz... Gracias infinitas gracias a todossss...", publicó en FB.