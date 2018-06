Ola de críticas por beso de Duterte a una trabajadora filipina en Seúl

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha levantado una oleada de críticas tras instar a una mujer filipina a subir al escenario y besarle en los labios durante un acto público celebrado en Seúl, un video que se ha viralizado en redes sociales.

En las imágenes del evento celebrado el domingo con trabajadores filipinos en extranjero, Duterte llama a dos mujeres al escenario con la excusa de darles un libro, mientras que le pide a una de ellas que le bese en los labios a lo que esta accede tras dudar varios segundos.

"Tienes que pagarme con un beso, ¿estás preparada para besarme?", le dijo a la trabajadora a cambio de una copia de "El altar de los secretos: Sexo, política y dinero en la Iglesia católica de Filipinas", del fallecido periodista Aries Rufo.

WATCH: Filipino community in Seoul, South Korea cheers as President Duterte kisses an OFW on stage https://t.co/sQ4pNycguW pic.twitter.com/KH2qJcnyaV