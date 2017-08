Madre y su hijo murieron ahogados en naufragio en Bolivia

Una mujer de 32 años y su hijo de 3 años murieron por el hundimiento parcial del barco hospital Kenko Go en río amazónico Ibare, informó el jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Beni (noreste de Bolivia), Iván Zambrana.



La causa "fue una filtración de agua en horas de la noche por el casco de la embarcación y no se percataron del ingreso del agua y ya no pudieron salir", dijo Zambrana a EFE.



La Policía encontró los cuerpos este lunes en la embarcación que estaba atracada en la población de Puerto Almacén, situada cerca de la capital beniana Trinidad.



En la nave estaban únicamente las dos personas y la mujer era la cocinera del barco hospital, que daba ayuda social por cuenta de la Gobernación de Beni.