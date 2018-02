Dos ex presidentes bolivianos asistirán a alegatos contra Chile en La Haya

Los ex presidentes de Bolivia Jaime Paz Zamora (1989-1993) y Carlos Mesa (2003-2005) aceptaron la invitación de Evo Morales para acompañar, el próximo 19 de marzo, el inicio de los alegatos orales del juicio en La Haya por la demanda marítima contra Chile.

En declaraciones a la Radio Compañera, Mesa confirmó hoy que el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, lo contactó para hacer oficial la invitación a "acompañar la acción jurídica que va a llevar Bolivia en el debate oral en La Haya".

"Por supuesto le acepté, porque en mi caso se dan dos características: que soy ex presidente del país y que soy el representante oficial de Bolivia para la comunicación y difusión de la causa marítima, de modo que, igual que fui a la presentación oral en La Haya en 2015, iré ahora a la presentación oral", dijo Mesa.

Por su parte, Paz Zamora indicó a los medios que fue contactado por Rada yque aceptó la invitación porque lo que se busca es "demostrar ante Chile y el mundo que hay una unidad en este tema central de todos los bolivianos".

Los ex presidentes Guido Vildoso (1981-1982) y Jorge Quiroga (2001-2002) aún no se han pronunciado sobre el anuncio realizado el lunes por Morales de que su Gobierno invitará a ex mandatarios, ex cancilleres y líderes sindicales a ser parte de la comitiva que acompañará la etapa oral del litigio con Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Jaime Paz Zamora espera "demostrar a Chile y el mundo que hay una unidad de todos los bolivianos" en la demanda.

El Gobierno de Morales quiere que La Haya determine que Chile tiene obligación de negociar un acceso soberano al mar, apelando a los "derechos expectaticios" que, a su juicio, generaron propuestas en esa línea que hicieron distintos gobiernos chilenos.

Entre el 19 y 28 de marzo, La Paz y Santiago defenderán sus argumentos en audiencias orales que constituyen una de las últimas etapas del litigio marítimo, antes de la sentencia de la Corte.

Mesa mantiene "diferencias irresolubles" con Evo

Morales designó a Mesa como vocero oficial de la causa marítima en 2014, para explicar en el mundo la decisión de Bolivia de llevar ante la CIJ su centenaria reclamación marítima.

En los últimos años hubo tensiones entre ambos, desde que Mesa decidió cuestionar públicamente algunas políticas del actual mandatario, incluida su decisión de buscar la reelección en 2019m pese a que la Constitución se lo impide y que un referendo en 2016 ya rechazó esa opción.

Mesa reiteró que existen "graves diferencias, en algunos casos irresolubles", entre él y Morales, y que "esto se mantiene y se mantendrá". Sin embargo, indicó que las diferencias deben superarse cuando se está ante una política de Estado y una "causa mayor", como la demanda marítima.

Expresó, además, su confianza en que el resultado del juicio en La Haya "va a ser positivo para Bolivia".