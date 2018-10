Fernando Haddad: La democracia en Brasil corre "peligro" con Bolsonaro

El candidato a la Presidencia de Brasil por el Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, criticó en duros términos a su contendor en la segunda vuelta del próximo 28 de octubre, el ultraderechista Jair Bolsonaro.

El sucesor en las elecciones del ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupción, en una extensa entrevista con el diario El País, analizó la controvertida figura de Bolsonaro y el futuro del país en la eventualidad de que el candidato por el Partido Social Liberal sea electo presidente.

"Bolsonaro tiene la ventaja de no haber mentido a lo largo de 28 años como diputado", pero "está mintiendo ahora", dijo, recordó el tenor de muchas de las polémicas frases del militar de reserva: "Nunca ha escondido sus opiniones. Ahora, en la campaña, se está controlando un poco".

Consultado sobre si Bolsonaro y sus ideas son capaces de poner en "peligro" la democracia brasileña, respondió: "Creo que sí".

"Desde hace por lo menos cinco años que las instituciones en Brasil no están bien. No son sólidas. Y con una figura como él al frente del Ejecutivo, puede pasar de todo. Incluso que el sistema lo expulse. Nada está descartado", explicó.

Fustigó también la forma en que Bolsonaro hace campaña a través de redes sociales, o incluso WhatsApp: "Recibo cada cosa sobre mí, que casi desisto de votarme. Madre mía, cuántas mentiras", bromeó Haddad, pero fue enfático en asegurar que "no esperaba otra cosa, es el tipo más rastrero que he conocido en mi vida pública".

"La opinión de Lula me importa"

Haddad repasó además algunos de los errores cometidos durante los 13 años del PT en el poder (2003-2016), insistió que el segundo gobierno de Dilma Rousseff "sufrió un sabotaje" que terminó en su destitución en 2016 -y reemplazada por el actual presidente, Michel Temer-, y adelantó el papel que jugará el encarcelado Lula da Silva en un eventual mandato suyo.

"El presidente Lula, en mi opinión, ha sido el mayor presidente de la historia de este país. En este sentido, su opinión me importa. Nunca voy a negar mi relación con el presidente Lula. Estoy en estas elecciones porque me lo pidió. No voy a engañar a los electores diciendo que no tengo ninguna relación con él. Lo voy a escuchar cuando lo considere conveniente", admitió.

En la primera vuelta del 7 de octubre pasado, Bolsonaro obtuvo 46,03 por ciento de los votos, logrando una amplia ventaja de los demás candidatos, seguido por Haddad, con el 29,28 por ciento.