Tres encuestas le dan el triunfo a Bolsonaro el día antes del balotaje

Las últimas tres encuestas difundidas este sábado dan por ganador de las elecciones presidenciales de Brasil al candidato ultraderechista Jair Bolsonaro con un respaldo que osciló entre el 54 y el 56,8 por ciento.

La mayor tasa de apoyos se la adjudicó la firma MDA, según la cual Bolsonaro logrará el 56,8 por ciento de los votos válidos, frente al 43,2 por ciento del progresista Fernando Haddad, candidato del Partido de los Trabajadores (PT) y que asumió esa posición una vez que la justicia vetó a Luiz Inácio Lula da Silva, en la cárcel por corrupción.

En tanto, según el instituto Ibope, el capitán de la reserva del Ejército será elegido con un 54 por ciento de los sufragios, contra el 46 por ciento que se volcaría en favor de Haddad.

La tercera encuesta fue publicada por el instituto Datafolha y le atribuye a Bolsonaro un 55 por ciento, frente al 45 por ciento que obtendría el abanderado del PT.

Los tres encuestas fueron realizadas entre este viernes y hoy y tienen un margen de error de dos puntos porcentuales.

Para la elaboración del sondeo, MDA entrevistó a 2.002 electores, que en el caso de Ibope fueron 3.010, mientras que la firma Datafolha hizo la más amplia de esas encuestas y escuchó la opinión de 18.371 votantes.

En la primera vuelta, celebrada el pasado día 7, Bolsonaro se impuso con un 46 por ciento de los votos, frente al 29 por ciento que respaldó al candidato del PT.

Periodista: Se estrecha la diferencia

En tanto, el periodista Bruno Bimbi resaltó en conversación desde Río de Janeiro con Cooperativa que aunque el candidato ultraderechista es el favorito para los comicios de este domingo, la distancia con Haddad se ha estrechado.

"(Las encuestas) muestran la misma tendencia, Bolsonaro sigue siendo favorito para ganar mañana, sin embargo Bolsonaro ha tenido una caída bastante fuerte en la última semana y una crecida bastante fuerte de Fernando Haddad", planteó.

"Hace 10 días la diferencia entre ambos era de aproximadamente 20 puntos, a esta hora, según Ibope y Datafolha, la diferencia está entre 8 y 10 puntos de ventaja, o sea, hubo un cambio de tendencia bastante fuerte", añadió el periodista a Cooperativa.

Bimbi además resaltó que con este cambio de tendencia el favoritismo se mantiene en Bolsonaro, pero puede existir alguna sorpresa en las elecciones, considerando varios apoyos recibidos por el candidato del PT.

"Bolsonaro sigue siendo el favorito, pero no es seguro que mañana no pueda haber una sorpresa y hoy Haddad recibió varios apoyos importantes, entre ellos uno muy simbólico: el ex presidente de la Corte Suprema brasileña, el juez Joaquim Barbosa, que fue el juez que condenó al jefe de gabinete de Lula y una figura contraria al PT, declaró que votará por Haddad porque Bolsonaro le da mucho miedo", añadió.

Corte Suprema anula retiro de propaganda en universidades

En tanto, una cautelar dictada por una jueza de la Corte Suprema anuló una polémica decisión de la justicia electoral, que ordenó retirar toda propaganda política de las universidades publicas de cara a los comicios de este domingo.

La decisión fue tomada por la magistrada Carmen Lucia Antunes, quien consideró que "el proceso electoral, en el Estado democrático, se fundamenta en los principios de la libertad de manifestación del pensamiento, de la libertad de información, enseñanza y aprendizaje y de opciones políticas".

Añadió que "en perfecta compatibilidad" con esas libertades, se impone el respeto "al principio, constitucionalmente adoptado, de la autonomía universitaria".

Durante la última semana, por órdenes de tribunales regionales electorales, fiscales de esas cortes ingresaron en diversas universidades públicas para retirar materiales de campaña de cara a la segunda vuelta de las elecciones que este domingo disputarán el ultraderechista Jair Bolsonaro y el progresista Fernando Haddad.

La mayor parte de ese material contenía ataques a Bolsonaro, un polémico diputado que enaltece el régimen militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985 y es acusado de sostener ideas machistas, racistas, homófobas y xenófobas.

Los propios rectores de algunas de las universidades criticaron el ingreso de los fiscales a los campus universitarios, que gozan de cierta autonomía legal, y las acciones que consideraron contrarias a la libertad de expresión de sus alumnos.