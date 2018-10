Trump apoyará a Bolsonaro "en materia comercial, militar y todo lo demás"

Donald Trump dijo este lunes haber tenido una "excelente conversación" con el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, con quien se comprometió a trabajar "estrechamente" en materia "comercial y militar".

"Tuve una buena conversación con el recién elegido presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien ganó las elecciones por un margen sustancial. ¡Acordamos que EE.UU. y Brasil trabajarán estrechamente en materia comercial, militar y todo lo demás!", aseguró Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter.

"¡Excelente llamada, le expresé mis felicitaciones!", agregó el mandatario.

Had a very good conversation with the newly elected President of Brazil, Jair Bolsonaro, who won his race by a substantial margin. We agreed that Brazil and the United States will work closely together on Trade, Military and everything else! Excellent call, wished him congrats!