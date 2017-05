Atropello múltiple causa conmoción en centro de Nueva York

Una mujer falleció y otras 22 personas resultaron heridas luego de que un vehículo se subiera a la vereda en Times Square, en el centro de Nueva York.

El hecho ocurrió cerca de las 12:00 horas de este jueves, según confirmó uno de los testigos, Hamid el Hamed, quien aseveró a la agencia EFE que el vehículo entró con gran velocidad en la plaza, desde el lado sur de la ciudad, y arrolló a varias personas antes de chocar contra un poste.

Las autoridades no han aclarado si se está manejando los hechos como un accidente o como un acto deliberado para atacar a las personas que se encontraban en esa plaza, una de las más visitadas por los turistas que llegan a Nueva York.

La zona ha quedado acordonada por agentes policiales y en el lugar hay numerosos vehículos policiales y de emergencia. El auto se encontraba en la plaza, ligeramente volcando y saliendo humo desde abajo.

El alcalde Bill de Blasio confirmó que el conductor del vehículo fue detenido e identificado como Richard Rojas, ex infante de Marina de 26 años, y aseveró que "no hay indicaciones de que sea un acto terrorista".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está "en conocimiento" del hecho, explicó el vocero Sean Spicer a través de su cuenta de Twitter.

Video of suspect in Times Square incident being arrested. pic.twitter.com/obgHGGs7Td

People are laying on the sidewalks in Times Square, a car seems to have run on the sidewalk. pic.twitter.com/g2efKLfoX8