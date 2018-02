Congreso de EEUU publicó informe que acusa al FBI de sesgo contra Trump

El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicó este viernes un polémico informe republicano que acusa a altos funcionarios del FBI y el Departamento de Justicia de abusar de su poder y de ocultar o incluso compartir el sesgo de una de sus fuentes contra el presidente Donald Trump.

Después de que Trump diera luz verde a la divulgación del informe sin ningún pasaje censurado, los republicanos de ese comité publicaron el documento, de tres páginas y media, en la página web de la Cámara de Representantes.

El memorando alega que el FBI ignoró el "claro sesgo" a favor de los demócratas de una de sus fuentes, Christopher Steele, un ex espía británico que escribió un famoso dossier lleno de detalles sórdidos sobre Trump.

El FBI utilizó la información que le había proporcionado Steele para ampliar sus actividades de vigilancia sobre Carter Page, que hasta septiembre de 2016 asesoró en política exterior a la campaña electoral de Trump, por sospechar de que actuó como agente ruso.

Entre octubre de 2016 y una fecha no especificada en 2017, hubo varias solicitudes judiciales para vigilar a Page, que fueron aprobadas por el entonces director del FBI, James Comey, y su "número dos", Andrew McCabe; además de por altos cargos del Departamento de Justicia (los ex funcionarios Sally Yates y Dana Boente y el actual vicefiscal general, Rod Rosenstein).

Esas solicitudes se enviaron a un tribunal secreto establecido para implementar la ley de Vigilancia de Inteligencia Exterior (FISA) y conocido como Corte FISA.

Pero, según el informe, el FBI y el Departamento de Justicia ocultaron en esas solicitudes los lazos financieros con el Partido Demócrata de Steele, que de acuerdo con el documento llegó a admitir que estaba "desesperado por que Donald Trump no resultara elegido" en las elecciones de 2016.

"La solicitud a la corte FISA (...) ignoró u ocultó las motivaciones financieras e ideológicas de Steele en contra de Trump", señala el memorando, redactado por el equipo del congresista republicano Devin Nunes, un aliado del presidente estadounidense.

El memorando se publicó pese a las objeciones públicas del FBI y la oposición demócrata ha advertido de que Trump puede usarlo para desacreditar la investigación sobre la trama rusa y despedir al "número dos" del Departamento de Justicia, Rod Rosenstein, y más tarde al fiscal especial encargado de la pesquisa, Robert Mueller.

Trump no descartó este viernes que pueda despedir a Rosenstein y respondió a una pregunta sobre el tema de los periodistas: "Deduzcan ustedes lo que va a pasar".

Mientras que el ex director del FBI James Comey tildó este viernes de "deshonesto y engañoso" el polémico informe republicano.

"¿Eso es? Una nota deshonesta y engañosa destruyó el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, arruinó la confianza con la Agencia Nacional de Inteligencia, dañó la relación con la corte de (vigilancia de inteligencia exterior) FISA e inexcusablemente expuso la investigación clasificada de un ciudadano estadounidense. ¿Para qué?", se preguntó Comey.

