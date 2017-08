Donald Trump no descarta la "opción militar" en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que no descarta una "opción militar" para afrontar la crisis que atraviesa Venezuela, país donde -en su opinión- se vive en "un caos peligroso y triste".

"Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluyendo la militar", dijo Trump en su club de golf de Bedminster (Nueva Jersey), tras reunirse con el secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson; el asesor de seguridad nacional H. R. McMaster y la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley.

"No voy a descartar una opción militar (...). Una opción militar es algo que, ciertamente, podemos perseguir", subrayó el presidente ante periodistas.

"Estamos en todo el mundo, tenemos tropas en todo el mundo, incluyendo lugares muy, muy lejanos. Venezuela no está muy lejos y la gente está sufriendo, está muriendo. Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluyendo una posible opción militar, si fuese necesaria", remarcó Trump en su conferencia de prensa.

