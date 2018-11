La Casa Blanca retiró credencial a periodista de CNN tras altercado con Trump

La Casa Blanca retiró este miércoles la credencial permanente al periodista de la CNN Jim Acosta, que horas antes se enfrentó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una tensa rueda de prensa.

"Como resultado del incidente de hoy, la Casa Blanca suspende la credencial permanente del periodista involucrada hasta nuevo aviso", dijo en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders.

We stand by our decision to revoke this individual’s hard pass. We will not tolerate the inappropriate behavior clearly documented in this video. pic.twitter.com/T8X1Ng912y — Sarah Sanders (@PressSec) 8 de noviembre de 2018

A Acosta, el corresponsal de la CNN en la Casa Blanca le reclamó su acreditación a su salida del edificio presidencial un agente del Servicio Secreto estadounidense, según un video del momento compartido por el periodista en Twitter.

The US Secret Service just asked for my credential to enter the WH. As I told the officer, I don’t blame him. I know he’s just doing his job. (Sorry this video is not rightside up) pic.twitter.com/juQeuj3B9R — Jim Acosta (@Acosta) 8 de noviembre de 2018

I’ve just been denied entrance to the WH. Secret Service just informed me I cannot enter the WH grounds for my 8pm hit — Jim Acosta (@Acosta) 8 de noviembre de 2018

La credencial permanente permite a un grupo selecto de periodistas entrar y salir libremente de la Casa Blanca y cubrir el día a día del presidente.

El incidente que generó la decisión de la Casa Blanca sobre Acosta ocurrió horas antes durante una rueda de prensa en la que Trump valoró los resultados de las elecciones de medio mandato celebradas este martes.

El periodista de la CNN se enzarzó en un tenso tira y afloja con Trump, que después de responder a varias de sus preguntas le retiró la palabra.

"Deja el micrófono... Te diré una cosa, la CNN debería estar avergonzada de sí misma por tenerte a ti trabajando para ellos. Eres un maleducado, una persona terrible", dijo Trump mientras Acosta forcejeaba por el micrófono con una becaria de la Casa Blanca.

La Casa Blanca se refirió a este hecho en particular para justificar la suspensión de la credencial.

"Trump cree en la libertad de prensa y espera preguntas difíciles sobre él y su Gobierno. Sin embargo, nunca toleraremos que un periodista ponga sus manos sobre una joven mujer que solo está tratando de hacer su trabajo como becaria de la Casa Blanca. Este comportamiento es inaceptable", dijo Sanders en el comunicado.

"Que la CNN esté orgullosa -añadió- de la forma en la que su empleado se ha comportado no es solo asqueroso, sino que es un ejemplo de su indignante desprecio por todos, incluidas las mujeres jóvenes, que trabajan en este Gobierno".

Como respuesta al comunicado de Sanders, Acosta ha dicho: "Esto es mentira".