Putin y Trump negaron injerencia rusa en elecciones presidenciales de EE.UU.

En Danang, Vietnam, donde se desarrolla la cumbre de la APEC 2017, el presidenbte ruso, Vladimir Putin, volvió a rechazar la injerencia del Kremlin en el proceso electoral que llevó a Donald Trump a la Casa Blanca, y se lo dijo al propio presidente de EE.UU., con quien mantuvo una conversación informal.

"Me he pronunciado muchas veces sobre esta cuestión. Considero que todo lo que está relacionado con el así llamado 'dossier' ruso en Estados Unidos es la manifestación de las continuas luchas internas", señaló Putin.

Además, el mandatario ruso calificó de "desvaríos" las informaciones acerca de supuestos contactos mantenidos en 2016 entre algunos de sus familiares -concretamente una sobrina- y uno de los ex asesores de la campaña de Trump.

"No sé nada de esto, absolutamente nada", aseguró Putin, quien consideró "charlatanería vacía" las acusaciones de la investigación en EE.UU. que relacionan a Paul Manafort, ex jefe de campaña de Trump, con Rusia.

Trump también negó todo

Casi al mismo tiempo, en el avión que le trasladaba a Hanoi después de la cumbre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, señaló que Putin le había negado "con mucha fuerza y vehemencia" cualquier injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de EE.UU. en 2016, y que él le creía.

"Ha dicho que no se entrometió. Siempre que me ve dice que no lo hizo y de verdad que le creo cuando lo dice. Lo dice en serio. Creo que se siente muy insultado por esto, y eso no es bueno para nuestro país", declaró Trump.

Las conversaciones entre ambos mandatarios tuvieron lugar durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), pero no en una reunión formal, que finalmente no se concretó, sino en un paseo y otro encuentro informal.