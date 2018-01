Trump advierte a oposición "llorona" que sin muro no habrá reforma migratoria

Donald Trump, advirtió a los demócratas, a cuyo líder en el Senado -Chuck Schumer- llamó "llorón", que si no apoyan partidas presupuestarias para construir el muro con México, los republicanos tampoco aprobarán una reforma migratoria para los "soñadores".

"El llorón Chuck Schumer lo entiende perfectamente, especialmente tras su humillante derrota, que si no hay muro, no hay DACA (soñadores)", dijo Trump en un mensaje publicado en Twitter.

Trump se refirió así a la negociación sobre los presupuestos que republicanos y demócratas han iniciado tras la reapertura, este lunes por la noche, de la Administración después de un cierre de tres días por falta de fondos.

Mientras los demócratas exigen la regularización de 800 mil jóvenes indocumentados conocidos como "soñadores" o "dreamers", Trump y los republicanos piden a cambio financiación para el muro fronterizo.

Las dos partes se han emplazado a negociar hasta el 8 de febrero, fecha en la que la Administración volverá a quedarse sin fondos y puede enfrentar un nuevo cierre si no hay acuerdo.

Cryin’ Chuck Schumer fully understands, especially after his humiliating defeat, that if there is no Wall, there is no DACA. We must have safety and security, together with a strong Military, for our great people!