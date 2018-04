Trump alista los detalles para reunirse con Kim Jong-un

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo este sábado una "larga y muy buena" conversación con el presidente surcoreano, Moon Jae-in, y aseguró que "las cosas van muy bien" y que está ultimando los detalles para reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-un.

"Acabo de tener una conversación larga y muy buena con el presidente Moon de Corea del Sur. Las cosas van muy bien, se está estableciendo el momento y lugar de la reunión con Corea del Norte", afirmó Trump en Twitter.

El mandatario indicó que también informó "de las negociaciones en curso" al primer ministro japonés, Shinzo Abe, al que recibió a mediados de mes en su club privado de Mar-a-Lago (West Palm Beach, Florida).

Las declaraciones de Trump se producen después de la histórica cumbre entre los líderes de las dos Coreas, Kim Jong-un y Moon Jae-in, quienes sellaron un acuerdo para lograr "la completa desnuclearización" de la península coreana y abrir una nueva era que ponga fin al estado de guerra entre ambos países.

El mandatario recibió con optimismo ese acuerdo y consideró que es la responsabilidad de Estados Unidos tratar de conseguir la desnuclearización de la península coreana, según dijo este viernes en una rueda de prensa en la Casa Blanca con la canciller alemana, Angela Merkel.

