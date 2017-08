Trump culpó a líder republicano de Senado del fracaso de reforma de salud

El presidente de EEUU, Donald Trump, fue este jueves un paso más allá en sus críticas al líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, y le responsabilizó abiertamente del fracaso del intento del partido para reemplazar la reforma sanitaria promulgada por el ex presidente Barack Obama.

"Pueden creerse que Mitch McConnell, que lleva siete años gritando 'derogar y reemplazar' (la reforma de salud), no pudiera hacerlo. ¡Debemos derogar y reemplazar Obamacare!", tuiteó Trump, usando el nombre con el que se conoce popularmente la ley sanitaria de 2010.

Su mensaje llegó unas horas después de otro tuit en el que Trump también arremetió contra McConnell por haber dicho que el mandatario tenía "expectativas excesivas" sobre la capacidad de los miembros de su partido de superar la oposición demócrata y aprobar rápidamente una ley que sustituyera Obamacare.

"El senador Mitch McConnell dijo que yo tenía 'expectativas excesivas'. Pero no lo creo. Después de siete años de oír 'derogar y reemplazar', ¿por qué no hacerlo?", dijo Trump en un mensaje el miércoles en su cuenta personal de Twitter.

