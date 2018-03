Trump dice que ganaría a Joe Biden "rápidamente" en una pelea

El presidente estadounidense, Donald Trump, arremetió contra el ex vicepresidente de la nación, Joe Biden, al asegurar que en una pelea le ganaría "rápidamente".

"El loco Joe Biden está intentando actuar como un tipo duro. En realidad es débil, tanto mental como físicamente, y aún así me amenaza por segunda vez con un asalto físico", escribió Trump en su cuenta de Twitter a primera hora.

"No me conoce, pero perdería rápidamente y de forma violenta, llorando todo el rato. ¡No amenaces a la gente, Joe!", agregó.

Trump respondió así a las declaraciones que hizo Biden este martes, al que algunos rumores apuntan como posible rival demócrata del presidente en las elecciones de 2020.

Crazy Joe Biden is trying to act like a tough guy. Actually, he is weak, both mentally and physically, and yet he threatens me, for the second time, with physical assault. He doesn’t know me, but he would go down fast and hard, crying all the way. Don’t threaten people Joe!