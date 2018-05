Erupción del volcán Kilauea en Hawai: 1.700 personas fueron evacuadas

El volcán Kilauea, ubicado en la isla de Hawai, continúa en erupción después de que se activara durante la tarde de este jueves, provocando una orden de evacuación de una zona residencial cercana que afecta a 1.700 hawaianos.

Las autoridades locales indicaron que lava y vapor salieron de varias grietas en la zona residencial de Leilani Estates, de donde fueron desalojadas alrededor de 1.700 personas, según informó en Twitter el gobernador, David Ige.

UPDATE: The lava is flowing onto streets in the subdivision, which consists of about 770 structures. The lava flow has prompted the mandatory evacuation of about 1,700 residents of Leilani Estates.Residents are being sheltered at Pāhoa Community Center & Kea‘au Community Center.