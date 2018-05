Ex presidente Bush fue dado de alta

El ex presidente de Estados Unidos George H.W. Bush (1989-1993) fue dado de alta este viernes del Hospital Metodista de Houston, Texas, donde llevaba casi dos semanas ingresado por una infección sanguínea, según informó el portavoz de la familia.

El portavoz, Jim McGrath, dijo en Twitter que los médicos del ex presidente, que tiene 93 años, estaban satisfechos con su evolución y que después de finalizar su tratamiento podía regresar a su domicilio.

"El presidente George H.W. Bush fue dado de alta del hospital después del tratamiento de una infección. Sus doctores informan que lo está haciendo bien y que está feliz de regresar a casa", escribió McGrath.

