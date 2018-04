Estados Unidos cumplió este sábado su último adiós a la ex primera dama, Barbara Bush, fallecida el 17 de abril a los 92 años, en un solemne funeral realizado en Houston, en el que familiares, amigos y representantes de la política estadounidense recordaron "una vida dedicada a los demás". Hasta el lugar, al que ella y el ex presidente George H.W. Bush acudían con regularidad, llegó la familia Bush al completo, la primera dama Melania Trump, el ex presidente Barack Obama (2009-2017) y su esposa, Michelle, y el ex presidente Bill Clinton y su esposa, Hillary Clinton, entre otras personalidades.