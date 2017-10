Varios muertos y heridos deja atropello múltiple en Nueva York

Al menos ocho muertos y 12 heridos dejó un atropello múltiple en la parte baja de Manhattan, Nueva York.

Un hecho que el alcalde Bill de Blasio llamó "un acto de terror" y que el gobernador Andrew Cuomo calificó como la acción de "un lobo solitario", remarcando que no hay evidencia de que exista una planificación mayor.

Según la información policial, un vehículo arrendado ingresó a la ciclovía/paso peatonal de la calle West, unas cuadras al norte de la calle Chambers.



La camioneta impactó a "varias personas" en el camino. "Hay varias víctimas fatales y numerosos heridos", indicó la Policía de Nueva York (NYPD) a través de sus redes sociales.

El sospechoso continuó su camino hasta impactar con otro vehículo. Luego descendió del automóvil y desplegó imitaciones de armas de fuego - una de paintball y otra de balines-. "Fue abatido", indicó la Policía.



"El sospechoso está en custodia", añadió la NYPD.

This is a very painful day in our city, but New Yorkers will not be changed by an act of terror. pic.twitter.com/pJWVyihFaW