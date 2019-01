Quiso secuestrar a una mujer dentro de una academia de karate y lo pagó caro

Un sujeto intentó raptar a una mujer que se encontraba en una academia de karate y sacó la peor parte cuando un sensei salió a defenderla. El hombre quería forzarla a subir a su auto en Charlotte (EE.UU.).

Según informa la cadena televisiva WSOC TV, la policía indicó que August Williams, de 46 años, persiguió a la víctima hasta la escuela Bushiken Karate Charlotte Dojo, pero no contaba con la presencia del maestro Randall Ephraim.

"Todavía había padres recogiendo a sus hijos en el dojo y un par de estudiantes adultos que limpiaban cuando llegó una joven y dijo que alguien intentaba hacerle daño", contó Ephraim a CNN, quien dijo que haría lo que cualquier ciudadano en un caso así.

"Poco después, un hombre grande entró en el edificio. Como no sabía lo que quería, supuse que estaba interesado en las clases. Le pregunté cómo podía ayudarlo y me dijo que estaba allí por la mujer. Ella insistió en que no lo conocía y él trató de secuestrarla", relató.

Efraim relató que le pidió al hombre que se fuera, pero éste se negó. Grave error. "Estaba golpeando todo, desde paredes hasta autos, todo. Luego trató de adentrarse en el dojo a empujones", agregó.

"Entonces actué y me defendí, sacándolo del dojo. Una vez fuera, intentó atacar de nuevo y respondí como corresponde", contó el sensei, quien dijo que no fue fácil reducir a Williams porque pesaba más de 90 kilos y estaba drogado.

Tras la paliza fue llevado al hospital. Le imputaron cargos de agresión a una mujer, intento de secuestro, daño a la propiedad personal, resistencia a la autoridad y asalto simple, entre otros.