EEUU: Importante tienda de armas dejará de vender fusiles de asalto

La empresa de equipamiento deportivo Dick's Sporting Goods, la mayor tienda minorista de armas en Estados Unidos, dejará de vender fusiles de asalto y restringirá las ventas de armas a menores de 21 años, informó este miércoles Edward Stack, su presidente ejecutivo.

Asimismo, la compañía estadounidense optó por retirar también de sus estantes los cartuchos de munición de gran capacidad, según el propio Stack, que tomó estas decisiones como respuesta al debate nacional surgido a raíz del trágico tiroteo ocurrido hace dos semanas en una escuela de Florida, que dejó 17 estudiantes muertos.

"Somos decididos defensores de la Segunda Enmienda, yo mismo soy propietario de armas. Pero no queremos ser parte de esta historia y hemos eliminado estas armas de manera permanente", señaló Stack en una entrevista en el programa Good Morning America, refiriéndose a la enmienda de la Constitución de EE.UU. que ampara el derecho a portar armas.

Con este paso adelante, el presiente de Dick's Sporting Goods dijo que espera que "más políticos" se sumen al debate y elaboren una reforma legislativa sobre armas "de sentido común", subiendo la edad mínima de compra a los 21 años y prohibiendo la venta de fusiles de asalto.

