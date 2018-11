EEUU: Tiroteo en estudio de yoga deja tres muertos y tres heridos

Un hombre mató a dos personas y después se suicidó este sábado tras abrir fuego en un estudio de yoga en Tallahassee, capital de Florida, EE.UU, donde otras tres personas resultaron heridas, informaron las autoridades locales.

El jefe de la policía, Michael DeLeo, confirmó que uno de los fallecidos es el autor del tiroteo, que presuntamente se quitó la vida de un disparo tras perpetrar el ataque, ocurrido sobre las 17:30 hora local.

En una breve declaración a los periodistas en el lugar de los hechos, DeLeo señaló que dos de los cinco heridos registrados inicialmente murieron y los otros tres están en "estado crítico".

"Toda la evidencia indica que se trata del acto de una sola persona" y que actualmente no hay "amenaza inmediata" en la zona, agregó el jefe policial, quien no dio cuenta de las posibles motivaciones del ataque.

Poco antes, Alison Faris, una portavoz del municipio, dio a conocer que el responsable de los disparos está muerto como resultado de "una herida de bala autoinfligida", según recogió el diario local Tallahassee Democrat.

I’m deeply appreciative of law enforcement's quick response to the shooting at the yoga facility in Tallahassee today. No act of gun violence is acceptable. I'm in close communication with law enforcement officials and will be returning to Tallahassee tonight.