Estados Unidos: Reportan tiroteo en escuela de Maryland

Autoridades estadounidenses respondieron este martes a un tiroteo reportado en una escuela secundaria en el estado de Maryland, en el que resultaron múltiples personas heridas, informó la cadena NBC Washington.



El tiroteo ocurrió el martes por la mañana en el colegio Great Mills, en la ciudad del mismo nombre, en el condado de St. Mary.

La preparatoria fue puesta bajo confinamiento y la situación fue contenida, según informó el Departamento de Educación del condado de St. Mary.

There has been a Shooting at Great Mills High School. The school is on lock down the event is contained, the Sheriff's office is on the scene additional information to follow.

Parents/Guardians should go to Leonardtown HS for reunification with GMHS students