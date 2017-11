Medios reportan tiroteo en cercanías de Universidad en Carolina del Sur

La Universidad de Carolina del Sur Upstate (The University of South Carolina Upstate) cerró varios de sus edificios luego que se registrara un tiroteo en las cercanías del campus según reportaron medios locales.

Desde la casa de estudios, ubicada en la ciudad de Spartanburg, señalaron que se trata de una medida de precaución y esperan instrucción de las fuerzas de seguridad.

Un vocero de la universidad informó que un residente en el Campus Edge Apartments recibió un disparo, pero que su vida no corre peligro, y precisaron que no se trata de un estudiante.

Los residentes de ese complejo reportaron haber oído al menos cinco disparos.

