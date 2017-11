Tiroteo al interior de un supermercado en Colorado deja dos muertos

La policía local reportó un tiroteo ocurrido este miércoles al interior de un supermercado Walmart en la ciudad de Thornton, en Colorado, Estados Unidos.

El Departamento de Policía de Thornton informó que el hecho dejó dos hombres muertos y una mujer herida.

Además, confirmaron que la situación ya está controlada y que el tiroteo "no está activo".

En redes sociales, usuarios publicaron videos donde se muestra el recinto evacuado y la fuerte presencia policial en el lugar, donde hay un centro comercial.

PIO on scene. (2) confirmed deceased adult males, (1) adult female transported

#ThorntonWalmartShooting At this time this is NOT an active shooter. Active crime scene We will update as info becomes available.