Atropello masivo en La Rambla de Barcelona

Una furgoneta atropelló a varias personas en La Rambla de Barcelona, de acuerdo con lo que informan a esta hora los medios de prensa españoles.

Según confirmaron fuentes policiales, al menos una persona murió hoy y 20 resultaron heridas.

De acuerdo a varios testimonios y según informaron los Mossos d'Esquadra, un conductor subió por la vía y atropelló a varios ciudadanos. Hasta el lugar del incidente se trasladaron al menos una decena de equipos del Servicio de Emergencias, que en estos momentos están atendiendo a varios ciudadanos que están tendidos en el suelo heridos, reporta el diario El País.

La vía está ahora acordonada y se han evacuado los establecimientos del centro de la ciudad.

El conductor del vehículo, de color blanco, huyó a pie del lugar tras el atropello, según indicaron a EFE fuentes cercanas a la investigación de los hechos, donde la Policía y los equipos de emergencias sanitarias desplegaron un amplio operativo.

El Gobierno regional de Cataluña recomendó evitar salir a la vía pública en la zona de la Plaza de Cataluña por este "incidente grave".

Las autoridades catalanas también pidieron el cierre de las estaciones del Metro y de ferrocarril en esa plaza, en pleno centro de la capital catalana, adonde se desplazaron varias ambulancias.

La Policía Nacional llamó a no compartir imágenes de heridos "por respeto a las víctimas y a sus familias".

En los alrededores de la Rambla y la plaza de Cataluña se han registrado tras el atropello varias escenas de pánico, con gente corriendo muy asustada, refugiándose en comercios y portales.

