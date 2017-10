Puigdemont no tiene intención de esconderse en Bélgica, según asesor

El ex presidente de la Generalitat viajó este lunes a Bruselas junto a cinco de sus antiguos consejeros.

El ex presidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont no tiene intención de esconderse en Bélgica y no ha decidido si pedirá asilo, dijo este martes el abogado belga que le asesora desde su llegada este lunes a Bruselas, Paul Bekaert, en una entrevista en la emisora de radio flamenca "Radio 1".

"No ha huido de Barcelona", aseguró Bekaert, quien incidió en que Puigdemont "tiene el derecho" de estar en Bélgica puesto que "no hay nada contra él".

Sobre si Puigdemont pedirá asilo, el abogado afirmó que mantienen "todas las puertas abiertas" pero "nada está decidido todavía", si bien concedió que no está claro que la demanda en caso de presentarse tuviera éxito. "Uno puede pedirlo, pero obtenerlo es otra cosa", dijo.

El ex presidente de la Generalitat viajó este lunes a Bruselas junto a cinco de sus antiguos consejeros y contactó con Bekaert, quien afirma ser su asesor legal.

Bekaert, especializado en casos de extradición y asilo político, fue también el abogado de la presunta etarra residente en Gante Natividad Jáuregui, que Bélgica rechazó entregar a España después de tres órdenes de arresto dictadas por la Audiencia Nacional en 2004, 2005 y 2015.

Está previsto que Puigdemont comparezca ante los medios a las 12:30 horas (08:30 horas).