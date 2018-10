Denuncian a tienda por buscar a empleada con la que el jefe pueda coquetear y tener sexo

Una grave denuncia se replicó en redes sociales contra una tienda de ropa de mujer en Sevilla, España, la que buscaba una empleada que pudiera coquetear y tener sexo con el jefe.

El anuncio fue publicado en un sitio web de ofertas laborales, donde todo se veía normal hasta que contactaban al número por WhatsApp y recibían los detalles de lo que requerían.

Además del currículum, pedían una foto de cuerpo completo y tener "feeling" con el jefe de 32 años. "Es necesaria la mentalidad liberal", enfatizaban.

Se supone que es una trabajo de dependienta en una tienda de ropa, me parece asqueroso que se aprovechen de gente que les hace falta el trabajo. Le he preguntado al final que si a lo que se refiere es llegar a tener sexo con el jefe y me lo ha confirmado pic.twitter.com/F8Gt0e7QKH