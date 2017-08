Profanan con símbolos musulmanes un monumento en memoria del Holocausto

Un monumento en honor a la comunidad de la ciudad búlgara de Vidin por haber salvado a judíos del exterminio nazi fue profanado con símbolos y lemas musulmanes, confirmó este martes su Ayuntamiento de esa población, situada a orillas del Danubio, en el noroeste del país balcánico.

Las autoridades detectaron el lunes los símbolos y textos pintados con aerosoles, entre ellos una luna creciente y una estrella, así como los lemas "Boicot a Israel", "Hamás", "Alá" o "Palestina", y procedieron de inmediato a su limpieza, aseguró el Ayuntamiento a la agencia Focus.

"Es un acto indignante contra un monumento erigido como acto de gratitud hacia el pueblo búlgaro, que salvó a sus judíos durante la Segunda Guerra Mundial", declaró Streya Puncheva, representante regional de la Organización Shalom de los Judíos de Bulgaria, a la citada agencia.

"Este monumento fue construido y financiado por los descendientes de los judíos en esta región", recordó.

A pesar de que Bulgaria había firmado un pacto con el régimen nazi del dictador alemán Adolf Hitler para deportar a su población judía, en marzo de 1943 se negó a embarcar a los judíos en los trenes que ya se habían preparado para llevarlos a los campos de exterminio.

Un total de 50.000 judíos fueron salvados así en Bulgaria, aunque otros 11.343 judíos oriundos del norte de Grecia y de lo que hoy es la república ex yugoslava de Macedonia, una región entonces controlada por Bulgaria, sí fueron deportados y asesinados.

Bulgaria: a monument in the city of Vidin marking the rescue of Bulgarian Jews during the Holocaust was vandalized pic.twitter.com/37aNq6j6vn