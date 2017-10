Inventor danés admitió el descuartizamiento de destacada periodista sueca

El inventor danés Peter Madsen finalmente admitió que fue él quien descuartizó a bordo de su submarino a la periodista sueca Kim Wall, desaparecida a mediados de agosto, y que arrojó sus restos al mar, informó la policía danesa.



Madsen cambió además su declaración sobre la muerte de Wall, que según él había sido provocada al caerle de forma accidental la escotilla del submarino, y afirma ahora que falleció por intoxicación de monóxido de carbono mientras él estaba en la cubierta de la nave.



La policía danesa ha localizado de forma separada en los últimos meses partes del cuerpo de Wall, vista por última vez la noche del 10 de agosto a bordo del Nautilus, el submarino de fabricación casera en el que iba a entrevistar a Madsen.



Las revelaciones del inventor, en prisión preventiva acusado de homicidio y trato indecente con cadáver, llegan después de que pidiera ser interrogado de nuevo tras los hallazgos policiales a mediados de mes: la supuesta sierra usada para desmembrar el cuerpo, una bolsa con la ropa de Wall y un cuchillo, otra con la cabeza y, por otro lado, las piernas, atadas con trozos de metal para aumentar el peso.



Aunque todavía no se ha difundido el resultado de la autopsia con los nuevos fragmentos ni se ha determinado la causa de la muerte, la policía ya había informado hace tres semanas de que el cráneo no tenía fractura ni signos de violencia, lo que desacreditaba la declaración del golpe en la cabeza.



Madsen, que sigue declarándose inocente del cargo de homicidio, ha aceptado voluntariamente que le sea prolongada la prisión preventiva.



Por su parte, la fiscalía ha decidido añadir el cargo de "trato genital distinto al coito en circunstancias agravantes" contra él, por las 14 lesiones con cuchillo causadas en el abdomen del cuerpo de Wall.

Varias versiones

Durante las últimas semanas la policía ha realizado varias inmersiones en la bahía de Køge, al sur de Copenhague y donde Madsen arrojó el cuerpo troceado, pero no se han encontrado ni los brazos de Wall ni los teléfonos móviles de ambos.



El inventor y la periodista estuvieron desaparecidos varias horas hasta que Madsen fue visto de nuevo el 11 de agosto por la mañana en Køge, donde fue rescatado antes de hundirse la nave.



Madsen sostuvo inicialmente haber desembarcado a la reportera unas horas después del inicio del viaje y que la nave zozobró por un fallo, aunque luego cambió su declaración y se supo que el hundimiento del submarino fue intencionado.



En su segunda versión apuntó a la muerte accidental por golpe en la cabeza y señaló que después navegó horas sin rumbo y pensando en el suicidio, aunque también tuvo tiempo de echar una siesta, antes de arrojar el cadáver por la borda, entero y con ropa.



La investigación policial ya había concluido con anterioridad que el cuerpo fue cortado de forma intencionada, que el torso llevaba tubos de metal fijados y que presentaba heridas para extraer el aire de su interior para que se hundiese y no saliera a la superficie.



En el computador del inventor fueron hallados videos de mujeres ejecutadas y torturadas, que él asegura que no son suyos.



La policía informó que la investigación está casi acabada y de que ha reservado de forma provisional ocho días para el juicio, que se podría celebrar entre marzo y abril del año próximo.



"Cohete" Madsen, como le llama la prensa danesa, es conocido por sus diseños de submarinos y por ser el cofundador de la firma Copenhagen Suborbitals, creada en 2008 con el objetivo de lanzar al espacio monoplazas tripulados y que ha hecho despegar con éxito cohetes experimentales sin personas a bordo.