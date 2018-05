Candidata a diputada ofrecía su "pack" para atraer votantes en México

Controversia generó en México la campaña de una candidata a diputada del partido gobernante PRI en Culiacán. Paola Gárate quiso ganar la atención de los votantes ofreciendo enviar "packs" por WhatsApp.

"Tengo preparado mi Pack para pasártelo al WhatsApp. ¡Pídemelo!", publicó en su cuenta de Facebook, haciendo alusión a una carpeta con fotos íntimas suyas.

Estas cosas como me ponen de mal humor! 🙄

Me da gusto cuando mujeres quieren estar en el congreso o en algún puesto alto de gobierno! Pero no en base a esto! Tengan la dignidad de hacer bien las cosas, con hechos! No con esta publicidad barata y de mal gusto 🤬🤬🔥#paolagarate pic.twitter.com/5Y8CS2v8V4