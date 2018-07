López Obrador ganó las elecciones presidenciales de México, según sondeo a pie de urna

El izquierdista Andrés Manuel López Obrador del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ganó las elecciones presidenciales mexicanas con una holgada diferencia frente a sus oponentes, de acuerdo con encuestas a pie de urna.

A unos 20 puntos de distancia, con entre el 27 y el 23 por ciento de los votos, quedaría en segundo lugar Ricardo Anaya del conservador Partido Acción Nacional (PAN) y en tercera posición José Antonio Meade del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), con entre el 22 y el 26 por ciento de los sufragios.

En una conferencia de prensa, Meade reconoció su derrota tras conocerse los sondeos a pie de urna y deseó "el mejor de los éxitos" como presidente a López Obrador.

Minutos más tarde, Anaya también reconoció su derrota y reconoció que habló por teléfono con López Obrador para decirle que "reconozco su triunfo, le expreso mis felicitación y le deseo el mayor de los éxitos por el bien de México".

Se sumó posteriormente el candidato independiente Jaime Rodríguez, conocido como el Bronco, que prometió cortar la mano a los políticos corruptos e instaurar la pena de muerte en el país, pero no superó el 5 por ciento de los sufragios, según los sondeos.

"Esto es solo un ejercicio democrático en que los mexicanos decidieron, y si los mexicanos decidieron seguir con la pata en el pescuezo, yo lo respeto", declaró con su habitual lenguaje popular tras conocerse las encuestas a pie de urna.

Las tendencias no me favorecen en esta elección, felicito a @lopezobrador_ por el resultado. Esta lucha independiente aún no termina, tenemos mucho trabajo que hacer y es importante que trabajemos de la mano ciudadanos y gobernantes. #ProhibidoRendirse