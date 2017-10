Habló la joven que mató a dos hombre en una noche y no se arrepintió

Hace unos días, un caso estremeció a Perú. En San Juan de Lurigancho, la joven Shirley Silva Padilla, de 22 años, asesinó a sangre fría a dos hombres en menos de una hora.

Uno de ellos era un conocido que la piropeó, y el otro era el cocinero y dueño de un restaurante de comida china que le hizo un arroz chaufán con poco pollo que la joven pidió y que no quiso pagar.

Shirley sacó la voz y se mostró indiferente y dijo no sentirse arrepentida, por una razón muy sencilla.

"No puedo arrepentirme porque no recuerdo. No puedo arrepentirme de algo que no he visto", dijo la joven cuando fue interrogada por un policía tras ser capturada, según informa El Comercio.

Incluso, Shirley Silva Padilla aseguró que no fue su culpa el haber disparado contra su compañero de colegio Diego Marticorena Chombo y al cocinero Freddy Marcas Elías.

"No le diría nada (a sus familiares de las víctimas). La verdad, lo del chifa no es mi culpa, ellos tienen la culpa. Cómo van a poner candado (al local) si yo no he comido nada, pero a los (parientes) de Chombo no sé", afirmó.

La joven homicida adujo que su comportamiento se debió a que ese día ingirió bastantes pastillas y alcohol. Aseguró que hace seis meses no consume drogas.