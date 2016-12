Analista: El personaje de 2016 no es Trump, tiene que ser Putin

El doctor y magíster en Ciencia Política, Robert Funk, realizó un balance de la política internacional durante el año 2016, asegurando que el personaje destacado es el presidente ruso, Vladimir Putin, por sobre el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

En conversación con Lo que Queda del Día, el académico de la Universidad de Chile resaltó el poder que tiene el líder ruso, mientras que relativizó el poder del magnate que asumirá la presidencia el 20 de enero próximo.

"El personaje internacional del 2016 tiene que ser Putin (...) Putin si sabemos, sí sabemos el poder que tiene Putin en materia en su región, en su país, en Europa Occidental, en el Medio Oriente y posiblemente, según lo que dicen, en la política norteamericana", aseveró Funk.

"De Trump sabemos poco de lo que va a hacer, de cuanto poder real va a tener. Es muy posible que dadas las posturas que ha tenido hasta el momento y dadas las políticas que ha 'anunciado' es posible que tenga relativamente poco poder y es posible que tenga poco poder en el sistema estadounidense, que de repente se vea enfrentado con un Congreso y con los mismos republicanos", resaltó el experto.

En esa línea ejemplificó que el Congreso se va a oponer a los planes de Trump "en la medida que el sector privado y que las grandes empresas empiecen a alegar de que cerrar la frontera con México también va a implicar grandes pérdidas para ellos".

Sobre el presidente electo de Estados Unidos, Funk cree que la visión política de Trump pasa por acciones que tengan algún beneficio posterior.

"Trump es una persona que tiene una visión de la política accional, todo es que es lo que consigo yo a cambio de qué. Por tanto, si Estados Unidos está defendiendo a los países europeos a través de la OTAN, qué va a recibir a cambio, lo mismo en el Medio Oriente, lo mismo en Asia", indicó.

Mientras que respecto a Putin, el analista aseveró que su intención es volver a hacer grande a Rusia, aunque los cimientos para aquello podrían no estar firmes.

"Una de las cosas interesantes es este eslogan de Trump que quiere que Estados Unidos sea grande de nuevo (Make America great again) y en realidad Putin fue el pionero y su política es hacer que Rusia sea grande de nuevo. Para Putin su gran motivación es reconstruir, no la Unión Soviética, con un poder que sea un poder mundial y especialmente regional", sostuvo.

"Toda esa postura de fuerza y bélica del presidente Putin descansa sobre un país que no es una superpotencia, descansa sobre una economía que no es grande, que no es innovadora, no tiene grandes universidades y que depende altamente de los ingresos del gas natural y el petróleo, que al final lo expone a los mercados internacionales", enfatizó.

Nacionalismos en Europa

Ante el surgimiento de diversos nacionalismos en Europa, para Funk se trata de un fenómeno que tiene su punto de inicio en que aún no hay recuperación de la crisis del 2008 y 2009.

"Europa en el fondo no se ha recuperado de la crisis del 2008-2009 y eso llevó a las críticas que vimos con los 'indignados' y las protestas de 2011, no solamente en Europa sino que en muchos lugares del mundo, y en Europa eso transformó en este eslogan de los 'indignados' del que se vayan todos, que representa muy bien el ánimo político de muchos países, y eso se traduce en el surgimiento de partidos nacionalistas-populistas, y básicamente outsiders, candidatos, partidos o líderes que se presentan como de fuera del sistema", indicó el académico de la U. de Chile.

"En el Reino Unido, en Francia, en Austria, en Hungría, en Holanda han surgido líderes nacionalistas-populistas, y no solamente ahí, Trump tiene esa postura e incluso diría que hay elementos en Chile en algunos candidatos que son parecidos, no necesariamente nacionalistas, pero esta cosa del outsider. En todo el mundo lo que parece que quiere la gente son personas no vinculadas con partidos políticos", añadió.

América Latina y Chile

Para Robert Funk, América Latina es una región estable, que permite tener optimismo con el futuro, pese a que en Chile en particular hay diversos asuntos pendientes.

"América Latina es una región que está en paz, económicamente relativamente estable, y que no ha visto hasta el momento el surgimiento de estos liderazgos que hemos visto en otros lugares. Esas tres cosas son motivo de bastante optimismo y orgullo", aseveró.

"Pero Chile tiene problemas de mediano y largo plazo en crecimiento económico, nuestro sistema político está siendo cuestionado por todos lados y no sabemos con qué se va a reemplazar, la discusión constitucional está en veremos, pero a pesar de eso, América Latina es un lugar de optimismo en un mundo bastante oscuro", concluyó.