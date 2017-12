Sharp tras rechazo a Mall Barón: Es triunfo de la ciudadanía de Valparaíso

Tras el fallo de la Corte Suprema que declaró ilegal el permiso de edificación para el Mall Barón otorgado durante la anterior administración liderada por Jorge Castro (UDI), el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, afirmó a El Diario de Cooperativa que se trató de un triunfo de la ciudadanía de la ciudad puerto.

"El fallo es un reconocimiento a la labor que por más de 10 años realizaron muchas organizaciones ciudadanas por este tema", aseveró el jefe comunal.

Reconoció que "éste no es un triunfo del alcalde Sharp o de la Alcaldía ciudadana, sino que de la ciudadanía en Valparaíso, de aquellos movimientos con transversalidad política (...) Hay un tema de ciudad que se terminó por resolver".

El jefe comunal también salió al paso de las críticas del presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Manuel Melero, quien dijo que "desorienta, preocupa y desincentiva a los inversionistas, porque justamente lo que se necesita es la certeza jurídica para emprender. Nos duele que se pueda ir produciendo esta decadencia de Valparaíso, este empobrecimiento de Valparaíso, esta falta de desarrollo económico, social y humano de Valparaíso y gente".

"Sería lamentable que este proceso ya se consolidara en una pendiente declinante, como es la que se está observando", agregó Melero.

Ante estas palabrtas, Sharp manifestó que "son declaraciones que sangran por la herida. Yo llamaría a la tranquilidad".

"Los proyectos de inversión, en cualquier lugar del mundo, tienen que respetar la ley, tienen que respetar las normas. No porque alguien tenga una inversión millonaria en una ciudad va a llegar y a hacer lo que quiera", recalcó.

También hubo críticas del intendente de Valparaíso, Gabriel Aldoney, quien advirtió que la decisión de la justicia provocará una pérdida para la Región por los 1.500 empleos que generaría el mall y la inversión de 150 millones de dólares.

Sharp dijo entender sus declaraciones, pero que "este proyecto lleva 10 años en la ciudad. No ha generado empleo, no ha generado ningún tipo de inversión. La única inversión que ha generado es en publicidad. ¿De qué inversión me hablan?".

"Se abrió una oportunidad para la ciudad"

"Aquí no se perdió una inversión, aquí se abrió una oportunidad para la ciudad para poder pensar entre todos un nuevo proyecto que no se termine por concretar en 10 años", aseveró.

Si bien el jefe comunal habló de la creación de un Parque Barón o de una consulta ciudadana para determinar qué hacer, legalmente el municipio porteño no tiene ninguna atribución legal sobre ese sector ya que sigue perteneciendo a la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV), que tiene la facultad de decidir qué hacer.

Ante esto, Sharp expresó que "esa decisión es muy importante, porque va a impactar en los próximos 100 años de la ciudad. No es cualquier decisión".

"Hoy se abre una oportunidad para poder discutir qué podemos hacer en ese lugar. Hemos planteado que una posibilidad pueda ser lo que hemos llamado el 'Parque Barón'. Es un gran polo de desarrollo urbano, turístico, para el comercio local, para la familia porteña, que genere todo un polo de desarrollo urbano que vaya desde el sector de Barón hasta la Caleta Portales", indicó.