Camioneros frente al alza de los combustibles: "La movilización es una herramienta"

El presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, Juan Araya, dijo a Cooperativa que el gremio no descarta la posibilidad iniciar movilizaciones frente a las constantes alzas del precio de los combustibles.

"La movilización es una herramienta que hemos tenido y nunca la hemos dejado: los que han hecho los paros en este país no son los grandes empresarios del transporte, sino el que tiene uno, dos o tres camiones, y va con el 100 por ciento de su flota a una movilización", dijo Araya esta mañana a El Diario de Cooperativa.

El dirigente indicó, no obstante, que "para ir a una movilización hay que tener bien claros los objetivos y no llegar y tirar a los camioneros a la calle"; de modo que el tema se discutirá en una reunión que sostendrá la Confederación este sábado en Rancagua.

"Para hacer un paro tenemos que estar, primero, (de acuerdo en) el directorio, y después se hace un consultivo nacional con todas las asociaciones del país. Nosotros tenemos asociaciones desde Arica y Parinacota hasta Porvenir, entonces no podemos salir con un grupo de acá de la zona central y decir que vamos a hacer un paro, porque puede que los otros no nos apoyen. Tenemos que hacerlo bien", comentó.

"Interior no nos pesca"

Araya dijo también que, hasta el momento, no han tenido mayores acercamientos con las autoridades de Gobierno para abordar el asunto.

"Interior no nos pesca a nosotros, no sé por qué razón. Con el ministro (de Hacienda, Felipe) Larraín hemos conversado un poquito más por el tema de la reforma tributaria. En el Ministerio de Transportes hemos conversado con mandos medios, pero no hemos entrado a este tema en forma profunda", indicó.

Araya anunció, finalmente, que piensa "pedir una reunión con la CPC y con la Sofofa, porque en años anteriores hemos firmado documentos – debemos tener ya una biblioteca con los acuerdo macro-, para que ellos también conversen con sus socios, que son los que dan la carga (a los camioneros)".

Actualmente -y hasta el 31 de diciembre del 2018- sigue vigente el beneficio de recuperación de un porcentaje del impuesto específico que pagan por el petróleo las empresas de transporte, variando de 31 hasta 80 por ciento, según ingresos.

Por ejemplo, un dueño de camiones que tiene ingresos anuales entre 2.400 y 6.000 unidades de fomento (UF) reintegrará el 70% del valor pagado; mientras que entre 6.000 y 20.000 UF la recuperación es de 52,5%.

Aunque tiene plazos, esta medida es continuamente extendida por el Estado.