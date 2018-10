Este viernes conversamos en El Diario de Cooperativa con Juan Araya, presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones. El dirigente gremial indicó que, ante las constantes alzas de los precios de los combustibles "la movilización es una herramienta, pero hay que tener claros los objetivos y no tirarse altiro a la calle". Dijo que no ha habido mayores acercamientos con el Gobierno: "Interior no nos pesca", afirmó.

