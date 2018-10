Transportistas dan ultimátum al Gobierno por alzas de combustibles

Luego de las constantes alzas de los precios de las bencinas en los últimos meses genera preocupación en los gremios del transportes, por lo que los choferes de taxis colectivos llegaron al Ministerio de Hacienda para protestar y pedir el fin del impuesto específico a los combustibles, o bien una compensación si se sigue aplicando.

Según los dirigentes, el gasto diario por bencina supera los 35 mil pesos, pero este costo no lo han traspasado a los usuarios, por lo que advirtieron que de no ser escuchados iniciarán movilizaciones.

"Hemos venido aquí a decir basta, basta que los pobres paguemos los platos rotos con estos tremendos impuestos y las grandes empresas y los ricos no pagan el impuesto específico", dijo Luis Contreras, líder de los taxis colectivos de Puente Alto.

"Hemos venido a decir de buena manera, mediante un documento, que nos reciban para buscar una solución. No vamos a esperar más, no vamos a esperar el alza de la próxima semana, porque no es verdad que vaya a bajar (la bencina), va a seguir subiendo y si baja, va a bajar una semana y va a volver a subir", agregó el dirigente.

Contreras resaltó que "queremos que de una vez por todas el Gobierno tome esto en serio y lo más probable es que en las próximas semanas nos vean en las calles protestando nuevamente".

Camioneros se suman a las advertencias

La inquietud es compartida por los diversos gremios de transportes y por lo mismo la Confederación Nacional de Dueños de Camiones convocó a un encuentro para este sábado en Rancagua, no descartando medidas de presión como un paro.

El presidente de la agrupación, Juan Araya, dijo que "la Confederación tiene 128 organizaciones gremiales desde Arica y Parinacota hasta Porvenir y la reunión de mañana es un consultivo en O'Higgins y Maule".

"El paro la Confederación nunca lo deja de lado, es nuestro instrumento de presión, herramienta y cuando hemos hecho paro nos ha resultado", añadió.

En tanto, sus pares de la Confederación Nacional del Transporte de Carga se reunieron este mediodía con el ministro del Interior Andrés Chadwick, como lo comentó su dirigente Sergio Pérez.

"Es obligación del Gobierno resolver de forma urgente la gravedad de esta situación. En concreto pedimos que el valor del litro de combustible baje, el Gobierno tendrá que ver si es disminuyendo el impuesto específico o qué herramienta va a usar", aseveró Pérez.

Gobierno: No necesitamos manifestaciones

Los parlamentarios además hicieron un llamado a La Moneda a abrirse a negociar una reformulación del impuesto específico a los combustibles a propósito de la nueva reforma tributaria, pero aun el Ejecutivo no clarifica los caminos a seguir.

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, planteó que no necesitan paros para atender este tema.

"Son temas que no hemos conversado con medidas específicas, el Presidente lo está estudiando junto al ministro de Hacienda (Felipe Larraín) y a la ministra de Transportes (Gloria Hutt). Obviamente ellos tienen medidas y planteamientos que nosotros como Gobierno tenemos que estudiar y evaluar para dar respuestas que sean serias", afirmó el titular de Interior.

En cuanto a las advertencias de movilizaciones, Chadwick afirmó que espera "que no se llegue a ese tipo de medidas, este es un Gobierno que está preocupado y ocupado del tema pero no necesitamos ningún tipo de manifestación o paralizaciones".

Según los dirigentes de transportes que se reunieron con las autoridades este mediodía, las propuestas en esta materia se entregarán en el transcurso de próxima semana.