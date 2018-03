Allamand por Punta Peuco: Es anormal que un ministro se niegue a una orden presidencial

El senador Andrés Allamand (RN) criticó en Cooperativa el fallido cierre del penal Punta Peuco y aseguró que "las cosas en un país serio no se hacen de esa manera".

En diálogo con Lo que Queda del Día, Allamand planteó que "no soy partidario de que se cierre ese penal. Por el contrario, creo que debe mantenerse, porque se justifica, creo que tiene las características adecuadas para salvaguardar, entre otras cosas, la integridad de las personas".

"El episodio me ha sorprendido mucho, porque aparece una cosa muy rara. Si la Presidenta tenía la voluntad efectiva de cerrar Punta Peuco, no lo hace el último día con un decreto a los tironeos, que se firma, que no se firma", recalcó.

"Yo hallo absolutamente fuera de lugar que una Presidenta de la República en el último día, entre gallos y medianoche, pretenda tomar una medida de esa naturaleza. Tuvo todo el tiempo del mundo para hacerlo de manera justificada", dijo el ex ministro de Defensa.

Para Allamand, "es bien anormal que un ministro de Estado se niegue a una orden presidencial (...) no sé si pretendió ser una avivada, una cosa de último minuto, una desprolijidad, un impulso de último instante, pero las cosas en un país serio no se hacen de esa manera".

Críticas a Guillier por conflicto con Bolivia

El parlamentario también se refirió a la postura del senador Alejandro Guiller sobre la posibilidad de exigir "compensaciones territoriales" a Bolivia a cambio de un acceso soberano al mar.

Allamand indicó que estas palabras "no solamente me sorprenden, sino que considero que son muy inoportunas y además desde el punto de vista del fondo, particularmente equivocadas. Yo creo que cuando se está a punto de iniciar los alegatos lo razonable es reforzar la posición jurídica y política de Chile, y esa posición es que nosotros no tenemos temas pendientes con Bolivia".

"Creo que Alejandro Guillier estuvo muy mal, estuvo muy equivocado en estas declaraciones", dijo.

"Lo que yo le recomendaría a Alejandro, de quien soy amigo, es que obviamente no insista en estos puntos de vista y ojalá él pudiera de alguna manera rectificar o ponerse en la línea de lo que va a ser el resto de la delegación", aseveró Allamand.